L'independentisme explorarà una posició conjunta en la investidura de Sánchez

Peticions de reunió creuades entre les formacions independentistes al Congrés dels Diputats. Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, ha convocat ERC i la CUP a una cimera per tractar l'estratègia a seguir al Consell dels Diputats pel que fa a la investidura de Pedro Sánchez. Poc després, els republicans han enviat una carta a JxCat -signada per Gabriel Rufián, líder a Madrid, i la portaveu Marta Vilalta- en la qual reclamen veure's per "seguir avançant en la unitat" al Congrés. I, la setmana vinent, els anticapitalistes i ERC celebrar una trobada bilateral."De la mateixa manera que en ocasions anteriors ja hem estat capaços d'assolir consensos estratègics, estem segurs que de nou sabrem arribar a acords que ens permetin seguir avançant amb més força envers l'objectiu compartit de l'exercici de l’autodeterminació i la independència", assenyalen Rufián i Vilalta en la carta enviada a Borràs. Aprofiten per garantir que, en un context en què els socialistes no fan marxa enrere en la repressió, no cediran a "cap xantatge indigne" per investir Sánchez.JxCat va ser la primera en clarificar la negativa al líder del PSOE que va fer dimarts Borràs en les quals va acusar els socialistes i Unides Podem de "sacrificar" Catalunya per tal d'arribar a un preacord de govern de coalició. La líder de la formació a Madrid, al programa Planta Baixa de TV3, ha demanat una cimera de tot l'independentisme i ha indicat que la declaració de Pedralbes ja no és un bon punt de partida per reprendre el diàleg perquè és previ la sentència. Concretament, el 20 de desembre del 2018 "Estem convençuts que la vostra formació comparteix hores d'ara aquesta posició i que el consens a Catalunya passa per trobar una solució política i democràtica a aquest conflicte", destaquen a la carta els dirigents d'ERC, en referència a JxCat. Totes dues formacions comparteixen Govern, però les relacions no sempre han estat fluïdes al llarg d'aquesta legislatura. Els de Borràs han apostat, a banda, per un grup parlamentari únic que ha estat rebutjat tant pels republicans com per la CUP.La carta d'ERC es va tancar ahir i sorgeix d'una decisió "política" del comitè negociador, segons fonts de la formació. Rufián es va reunir ahir amb Adriana Lastra, portaveu del PSOE al Congrés, però la cita no va servir per aixecar la negativa que manté la formació d'Oriol Junqueras a la investidura de Sánchez. Es van emplaçar, això sí, a mantenir més trobades per explorar el marge negociador que ofereix el nou context.La CUP, a través d'un comunicat, ha informat que la setmana vinent es reunirà amb ERC. Mireia Vehí i Albert Botran, els diputats electes de la formació, ja van avançar ahir dijous que mantindrien contactes amb la resta de partits. L'objectiu de l'inici de la ronda de trobades és aquest: "Emplaçar als partits polítics independentistes i sobiranistes tant els dels Països Catalans, com els de l'Estat, a establir l'amnistia, el dret d'autodeterminació i la defensa dels drets socials al centre de la seva acció política.Els anticapitalistes, aquest sentit, reclamen tenir una "com un clara voluntat destituent del règim del 78", i per tant, que aquestes formacions "es que comprometin a no garantir la governabilitat al PSOE". La CUP, en campanya, ha apostat pel bloqueig de les institucions espanyoles mentre no hi hagi reconeixement a l'autodeterminació i la voluntat de posar en marxa una amnistia per als presos polítics.

