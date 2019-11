Olga Arnau (ERC), nova presidenta de la Federació Catalana de Municipis

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau (ERC), ha estat elegida aquest divendres nova presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) rellevant l'alcalde de Pineda de Mar (Maresme), Xavier Amor (PSC), que portava al capdavant de l'entitat des del 2013. Arnau és la primera dona i la primera republicana que presidirà l'entitat municipalista.La 30 Assemblea de l'entitat ha remodelat els seus òrgans de direcció i ha situat en les vicepresidències els alcaldes de Manlleu (Osona), Àlex Garrido (ERC); Tàrrega, Alba Pijuan (ERC); Esparreguera (Baix Llobregat), Eduard Rivas (PSC), i Mataró, David Bote (PSC).També ocupen vicepresidències l'alcaldessa de Calella (Maresme), Montserrat Candini (PDECat); l'alcalde de Martorell (Baix Llobregat), Xavier Fonollosa (PDECat); i l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler (comuns); tots ells per mantenir "l'esperit plural" de l'entitat.L'assemblea ha aprovat una resolució sobre la unificació del municipalisme en la qual s'acorda treballar per elaborar una proposta d'unificació amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM). En aquest sentit, s'aposta per constituir "una taula paritària" entre totes dues entitats que iniciï els treballs per fer possible aquesta unificació durant el present mandat.

