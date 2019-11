VÍDEOS El sobiranisme fa costat a Torra a les portes del TSJC abans del judici

EN DIRECTE Convocades per ANC i Òmnium, desenes de persones es concentren a les portes del TSJC. Canten i llancen proclames; ho segueix @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/rwhORmoRon pic.twitter.com/t6PIyIpnr9 — NacióDigital (@naciodigital) November 18, 2019

EN DIRECTE La coral El Poble que Canta amenitza l'espera del president de la Generalitat, Quim Torra; imatges de @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/rwhORmoRon pic.twitter.com/LfwJXehya9 — NacióDigital (@naciodigital) November 18, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut aquest dilluns el suport dels membres del Govern, de diputats independentistes i de representants de les entitats sobiranistes, que s'han congregat a l'Arc de Triomf per acompanyar-lo fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). És allà on, a partir de les nou del matí, serà jutjat per un tribunal liderat per Jesús María Barrientos. Torra està acusat d'un delicte de desobediència per no haver despenjat la pancarta del llaç groc quan li va ordenar la Junta Electoral Central en vigílies de les eleccions espanyoles del 28-A.La majoria dels consellers del Govern, així com també dirigents parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat) i d'ERC. Per part de les entitats, els representants han estat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, i Pep Cruanyes, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). En la primera declaració es van congregar al voltant del TSJC desenes de persones en solidaritat cap a Torra, que aquesta vegada han estat centenars. Està previst que el judici es tanqui a partir de les sis de la tarda.Es tracta de la primera vegada que es jutja un president de la Generalitat en actiu. El seu predecessor, Carles Puigdemont, va marxar a l'exili el 29 d'octubre del 2017, dos dies després de la declaració d'independència, i afronta de nou un procés d'extradició a Bèlgica encetat arran de la sentència del Tribunal Suprem. La vista oral de Puigdemont està programada pel 16 de desembre, i també inclourà els caos de Toni Comín i Lluís Puig. De moment, tots tres estan en llibertat i sense mesures cautelars.En el cas d'Artur Mas, haver impulsat el 9-N el va dur al banc dels acusats juntament amb Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern, i Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament. L'expresident de la Generalitat va ser condemnat a dos anys d'inhabilitació , confirmats pel Tribunal Suprem, que conclouen el febrer de l'any vinent. Francesc Homs, exconseller de la Presidència, va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació per aquest organisme en una sala que va presidir Manuel Marchena, encarregat de dictar la sentència per sedició contra els dirigents que van liderar l'1-O.En el cas de Mas, la causa va descartar la malversació de fons públics, però el Tribunal de Comptes va acabar condemnant una quinzena d'alts càrrecs a pagar una multa de 5,8 milions d'euros per l'organització de la jornada de participació. La quantitat es va acabar sufragant gràcies a les aportacions de la caixa de solidaritat . La mateixa que va servir, en el seu moment, per pagar les fiances dels presos polítics quan van ser momentàniament posats en llibertat a finals del 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor