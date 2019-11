Set països en un mes: la gira del Govern per denunciar la sentència

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, amb l'expresident croat Stjepan Mesić aquest divendres a Zagreb. Foto: Acció Exterior

l'expresident del país

Stjepan

Mesić





Aquest cap de setmana, Bosch intervé en un congrés de les joventuts socialistes eslovenes. Les pressions per impedir la seva presència en aquest acte va causar la dimissió en bloc de la cúpula de l'organització, que va defensar en un comunicat "el diàleg entre Catalunya i Espanya "per resoldre les disputes polítiques".



Interès pel cas dels eurodiputats . L'exmandatari va defensar que "ningú hauria d’estar empresonat per les seves idees" i ha assegurat que té "una gran comprensió" pel cas català perquè va ser "pres polític".Aquest cap de setmana, Bosch intervé en un congrés de les joventuts socialistes eslovenes. Les pressions per impedir la seva presència en aquest acte va causar la dimissió en bloc de la cúpula de l'organització, que va defensar en un comunicat "el diàleg entre Catalunya i Espanya "per resoldre les disputes polítiques".

Els aldarulls que es van produir a Barcelona els dies posteriors a la publicació de la sentència no han tingut gaire repercussió a les trobades, segons la conselleria

Amb la visita aquest cap de setmana a Croàcia i Eslovènia, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, sumarà més de 15.000 quilòmetres en viatges des de la publicació de la sentència del Suprem contra els líders independentistes. En total, durant aquests trenta dies haurà recorregut set països per traslladar a l'escena internacional la denúncia que fa el Govern sobre el veredicte de l'alt tribunal espanyol. El proper viatge serà la setmana vinent a Washington, segons ha pogut saberLa gira post-sentència de Bosch va arrencar amb un viatge a Àustria i Eslovàquia el 15 d'octubre, l'endemà de la condemna a penes de nou a tretze anys de presó per l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Joaquim Forn; l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.A Àustria, el responsable de les relacions exteriors del Govern es va reunir amb l'ex-vicecanceller Erhard Busek, que va assegurar que les sentències de l'1-O són "polítiques" i que s'han jutjat "declaracions polítiques" i "conviccions personals", i no "delictes". A més, va participar en una conferència sobre la història i l’actualitat de Catalunya organitzada per la Universitat de Viena, en la qual va defensar el diàleg com l'única fórmula per "defensar les llibertats dels catalans".Ja a Eslovàquia, el conseller es va trobar amb el vicepresident del Parlament, Martin Klus, i amb membres del Comitè d'Afers Estrangers i el Comitè d'Afers Europeus del Parlament. A França, on va viatjar el 18 d'octubre, va concedir entrevistes a diversos mitjans de comunicació per traslladar la postura del Govern. La següent escala de Bosch va ser el Regne Unit, on es va reunir amb diversos diputats del Parlament de Westminster, tant conservadors com laboristes i membres de l'SNP, i va ser entrevistat per la BBC A Alemanya, el 7 de novembre Bosch va ser entrevistat per mitjans de comunicació i es va reunir amb diputats de diversos partits. Després de presentar aquest dijous el Pla Europa que guiarà les polítiques europees del Govern, el conseller va viatjar a Croàcia, on es va reunir ambLa sensació amb què ha tornat el conseller de les seves trobades és un rebuig unànime a la sentència, segons indiquen fonts del Departament, que sostenen que els diversos interlocutors de Bosch comparteixen la idea que l'assumpte català s'ha de resoldre "per la via del diàleg i amb una solució democràtica". La percepció de l'afer varia segons els països, amb una major comprensió a països com ara Eslovènia, per la seva història.Els aldarulls que es van produir a Barcelona els dies posteriors a la publicació de la sentència no han tingut gaire repercussió a les trobades, segons la conselleria que comanda Bosch. Més interès ha despertat la situació de Junqueras, de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín, pel fet que no poguessin accedir a l'acta d'eurodiputats per no jurar la Constitució. Malgrat tot, la repercussió internacional del procés es va disparar arran de les protestes al carrer Aquest és el balanç del darrer mes de l'acció exterior del Govern, que ha topat amb algunes tensions amb les ambaixades espanyoles. Per exemple, a la conferència de Viena, un membre de la representació diplomàtica va interpel·lar Bosch per dir-li que el judici del procés es va celebrar "amb totes les garanties". L'acció internacional de l'executiu català, segons expliquen fonts d'Acció Exterior, contrasta pel seu tarannà "amable" amb la de l'Estat, "basada en el conflicte i a generar incidents diplomàtics". El xoc a l'exterior fa anys que és una constant del procés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor