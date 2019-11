Els ciberdelinqüents recuperen antigues tècniques de cara al Black Friday

Una investigació sobre ciberseguretat ha alertat que els ciberdelinqüents estan començant a recuperar antigues tàctiques amb les quals anteriorment havien tingut èxit per maximitzar les seves oportunitats durant les campanyes amb altes vendes de productes com el Nadal o el Black Friday. Les conclusions oferides pels experts de Fortinet assenyalen que els ciberdelinqüents estan canviant els vectors d'atac i ara es dirigeixen a serveis disponibles al públic ubicats al perímetre de la xarxa."Els ciberdelinqüents segueixen intentant anar per davant dels professionals de la ciberseguretat" ha declarat Derek Manky, directiu de Fortinet. La companyia especialitzada en ciberseguretat ha recollit les tendències dels ciberdelinqüents en els últims mesos al seu "Índex Global d'Amenaces". S'estan perfeccionant els virus per evadir la seva detecció i cada vegada intenten maximitzar les oportunitats per obtenir un benefici econòmic.Els nous serveis que estan llançant tenen l'objectiu d'expandir el seu potencial de guanys, creant una xarxa de col·laboradors per difondre-ho àmpliament i elevar la quantitat de diners que obtenen. Aquests tipus de serveis es podrien convertir en tendència a campanyes com el Black Friday.Segons Fortinet, els ciberdelinqüents trien sistemes de més de 12 anys per crear nous atacs a les vulnerabilitats antigues a la vegada que actuen protegits. La superfície d'atac i les canviants estratègies d'atac fan que les empreses no puguin concentrar-se massa en unes èpoques d'amenaces, sinó que han de portar un enfocament global per protegir tota la seva infraestructura de ciberatacs.

