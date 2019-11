Toni Cantó ja fa campanya a favor d'Arrimadas com a nova líder de Ciutadans

El portaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes, Toni Cantó, ja ha començat a fer campanya en favor d'Inés Arrimadas perquè sigui la nova presidenta del partit després de la dimissió de Rivera aquest dilluns. Tot i que encara no s'ha obert el termini per a la presentació de candidatures, Cantó ja ha demanat als afiliats que la votin.Aquesta petició la feta durant una trobada celebrada aquest dijous a a nit a la plaça Tossal de València, que estava destinada a resoldre els dubtes sorgits arran de la patacada electoral del partit el passat 10-N. Així es va referir a Arrimadas com "la primera dona que presidirà el govern d'Espanya".L'elecció de la presidència està prevista que es celebri després del congrés extraordinari que tindrà lloc a mitjans de març. Segons les normes de la formació, seran els afiliats qui escolliran al nou lideratge i la seva executiva.Tot i que Arrimadas encara no ha confirmat que tingui intencions de presentar candidatura per a succeir a Rivera, a dins de C's hi ha un consens majoritari sobre que ella és la millor opció per prendre les regnes del partit.

