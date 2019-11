Els hereus de «The Crown»: tot el que has saber de la tercera temporada

El teló s'alça per tercera vegada. Una veu femenina comença a entonar una versió de l'arxiconeguda cançó de Bob Dylan. Els temps estan canviant, és 1963 i el Regne Unit viu un període convuls. Els laboristes comencen a absorbir milions de vots i els taurons giravolten ben a prop de la monarquia britànica. Aquest és el paisatge, escenari i guió principal de l'inici de la tercera temporada de The Crown, la sèrie per excel·lència sobre la monarquia britànica i la reina Elisabet II.La producció, una de les perles audiovisuals més ben fetes del catàleg que ofereix Netflix, substitueix la majoria dels actors i actrius de tot el repartiment. És una de les característiques estrella de la sèrie: abordar cada temporada a partir d'una dècada del regnat de la monarca britànica, amb l'evolució natural de l'edat dels personatges amb el pas del temps.Les actrius i els actors britànics de renom sempre acaben interpretant algun personatge monàrquic de la història d'Anglaterra o del Regne Unit. Reines, reis i membres de la noblesa britànica han estat els papers més cobejats d'intèrprets durant dècades: Laurence Olivier, Orson Welles, Kenneth Branagh, Charles Laughton, Helen Mirren, Michael Gambon, Peter O'Toole, Anthony Hopkins, Judi Dench, Margot Robbie, Cate Blanchett, Ian McKellen... La llista és llarga i farcida de luxe.La descolonització d'Àfrica, l'arribada de la humanitat a la Lluna, un primer ministre laborista el 1966, les manifestacions mineres, el desastre d'Aberfan a Gal·les -on van morir 144 persones- i la majoria d'edat del Príncep Carles són algunes de les temàtiques que abordaran la tercera temporada, de 1963 a 1969.

