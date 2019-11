L'ajuda de 6.000 euros per escolaritzar en castellà anul·lada pel TC costarà 1,6 milions a l'Estat

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres dos acords per compensar les famílies que es van acollir a l'ajut de 6.000 euros per alumne per escolaritzar els seus fills en escoles privades que oferissin educació en castellà com a llengua vehicular. El febrer del 2018 el Tribunal Constitucional va declarar nul·la aquesta part de la LOMQE i ara, segons consta a la referència del Consell de Ministres, l'executiu espanyol en funcions "indemnitza les famílies que es van acollir a aquest sistema abans que s'anul·lés". Un a "indemnització" que costarà 1,6 milions a les arques de l'Estat.En concret, l'Estat pagarà 810.111 euros a les famílies de 171 estudiants del curs 2017/2018 per "les despeses ocasionades per l'escolarització en castellà a centres privats", segons consta a la referència del consell de ministres d'aquest divendres. Aquests 171 estudiants suposen un 0,021% dels alumnes escolaritzats aquell curs a Catalunya, segons les xifres que aporta el propi executiu espanyol. També reconeix el pagament ja efectuat de 861.537 euros dels cursos 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.Amb aquest acord, el Consell de Ministres declara "l'existència de responsabilitat patrimonial de l'Estat respecte a les despeses d'escolarització en castellà a centres privats a comunitats autònomes amb llengua cooficial i declarats inconstitucionals el febrer del 2018 i el març d'aquell mateix any".Per aquest motiu, a més de la despesa de 810.111 euros que ara rebran aquestes famílies, en un altre acord "acredita el que ja va abonar el govern central a les famílies en relació a les despeses ocasionades pel mateix motiu a 172 estudiants" durant els cursos 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. Són 861.537 euros més que van rebre les famílies de cinc estudiants del País Valencià i 167 de Catalunya.L'executiu espanyol assegura que els dos acords responen "al compliment de les sentències del Tribunal Constitucional i els efectes que se'n deriven" i per tant es fa càrrec de "les despeses que poden quedar per abonar a aquestes famílies" i reconeix "les que ja es van reemborsar, perquè tots els casos reunien els requisits que marcava la llei".

