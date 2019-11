Una vintena d'habitatges seran cedits a les persones afectades per la gota freda

El Govern valencià ha aprovat aquest divendres un conveni amb col·laboració amb el Banc Sabadell per cedir un màxim de 22 habitatges a les persones d'Alacant que es van viure la gota freda el passat mes de setembre. A més, també s'ha autoritzat la declaració d'emergència de les obres de millora a aquells centres educatius que s'havien vist danyats.Després del ple del Consell, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España ha remarcat que ja s'han "destinat prop de 80 milions d'euros en ajudes, subvencions i línies de crèdit específiques per atendre, amb de la manera més àgil i eficient possible, a les persones damnificades".La cases seran cedides als afectats que encara no puguin disposar d'una casa adequada mentre les seves són arreglades o rehabilitades. Alguns dels criteris mínims per poder accedir a aquesta vintena d'immobles són tenir la residència administrativa en un municipi del Baix Segura durant la data en què es va produir la gota freda o que l'immoble afectat sigui la habitatge habitual de la unitat familiar.Pel que fa a la rehabilitació de les escoles i instituts, el govern ha precisat que per dur a terme aquestes actuacions la Conselleria d'Educació destinarà un import de 4.476.809 euros. Al voltant de dos milions i mig aniran a les escoles, i la resta als instituts.

