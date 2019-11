El celler Rendé Masdéu de l'Espluga de Francolí guanya el II Premi Llengua Nacional

El celler Rendé Masdéu de l'Espluga de Francolí, guardonat amb el segon Premi de Llengua Nacional. El jurat (format per Ester Franquesa, Bernat Joan, Carme Junyent, Gemma Pasqual i membres de la Junta de Govern de Llengua Nacional) destacà la seva tasca lingüística en l'etiquetatge i la distribució de productes locals amb denominació d'origen arreu del món.El jurat també va decidir atorgar una menció especial, tal com es recollia a les bases del Premi. La candidatura escollida va ser la cooperativa bagenca Fent país. Se'n destacà la seva voluntat en favor de la normalització lingüística, així com l'exigència i el compromís amb els col·laboradors i els clients, respectivament. El jurat no ho va tenir gens fàcil. Les 17 candidatures es van haver d'analitzar amb profunditat per trobar-hi allò en què cada una destacava més.Va presentar l'acte el periodista Gerard Sesé. Entre d'altres, hi hagué una conversa ben interessant amb Mònica Roca, vicepresidenta primera de la Cambra de Comerç de Barcelona. Les seves paraules van suscitar un gran interès. Preguntada per qüestions entorn de la llengua en el món empresarial, Roca va posar l'accent en el fet que no és excloent ser una empresa internacional i apostar per l'ús del català. Alhora, també va destacar que s'ha de conscienciar la població que els usuaris som els primers que hem d'exigir respecte per la nostra llengua.L'Ateneu Barcelonès va acollir el passat dijous 14 de novembre l'acte de lliurament del II Premi Llengua Nacional 2019. Amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i la col·laboració d'aquest mitjà, es consolida en aquesta segona edició. L'objectiu és premiar empreses i emprenedors que mostren un ferm compromís amb el català i que contribueixen a l'extensió de l'ús —i el bon ús— de la llengua. Abel Carretero, president de l'entitat, donà la benvinguda mitjançant un potent discurs molt reivindicatiu i crític amb la situació de repressió que es viu a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor