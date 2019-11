​Jutjaran l'expresident del Reus Deportiu per carregar 75.000 euros al club en despeses personals

Més de 75.000 euros gastats en restaurants, puros, clíniques per perdre pes i centres comercials, entre d'altres. És el muntant que, segons la Fiscalia, l'expresident del Reus Deportiu Joan Sabater hauria carregat al club entre els anys 2003 i 2011 amb les dues targetes de crèdit de la institució que tenia al seu nom.L'home, que va ser màxim responsable de l'entitat entre el 1996 i el 2011, s'asseurà a la banqueta dels acusats de l'Audiència de Tarragona a mitjan desembre. En l'escrit d'acusació, el ministeri públic demana dos anys de presó per a Sabater per un suposat delicte continuat d'apropiació indeguda. A més, sol·licita que indemnitzi el club amb 75.683,71 euros, que és l'import de perjudici econòmic que s'ha pogut acreditar.La Fiscalia assenyala que el càrrec de Sabater tenia com a objectiu "el foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva" i que, en atenció a això, el club li va confiar dues targetes de crèdit per a despeses relacionades amb el compliment d'aquestes tasques. Les despeses de les targes es carregaven a un compte que el club tenia amb Caixa Tarragona.Segons el ministeri fiscal, almenys des del 2003 i fins al 2011, "apartant-se de la finalitat per la qual van confiar-li les targetes de crèdit, i per a procurar-se un benefici il·lícit a costa dels fons del club, Sabater va realitzar despeses estrictament particulars tals com puros i clíniques d'aprimament i, sobretot, en restaurants".La Fiscalia fa una relació dels diners que Sabaté hauria gastat de manera irregular. En concret, són 368 euros el 2003; 3.096 el 2004; 7.290 el 2005; 7.106 el 2006; 11.644 el 2007; 8.981 el 2008; 3.000 el 2009, 3.210 el 2010 i 2.002 el 2011. A més, entre els dos darrers anys va treure 31.000 euros del compte corrent, que van suposar el cobrament de més de 1.000 euros en comissions.L'Associació d'Amics del Reus Deportiu exerceix l'acusació particular. El judici es farà a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona els dies 16 i 17 de desembre.

