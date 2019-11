En llibertat tres joves empresonats per les protestes contra la sentència

En llibertat tres joves empresonats feia un mes per les protestes contra la sentència de l'1-O. Es tracta del Joan, veí de Barcelona de 18 anys; l'Andrea, que viu a Sabadell i té 21 anys; i el Pau, veí de Llagostera i detingut a Girona. Els dos primers van ser arrestats pels enfrontaments amb la policia del 15 d'octubre davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona.En el cas del Pau, la Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha estimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa, perquè no veu risc de fugida –el jove té arrelament- ni tampoc de reiteració delictiva. Això sí, ordena que el noi comparegui als jutjats cada quinze dies, li retira el passaport (tot i que no en té) i li prohibeix sortir de l'espai Schengen. Està acusat de dos delictes agreujats de desordres públics i atemptat a agent de l'autoritat, a més d'un tercer delicte de lesions lleus per, suposadament, haver llançat una pedra contra un agent antiavalots. Dels cinc empresonats a Girona pels aldarulls, tres continuen a presó.D'altra banda, diverses entitats com el Centre Irídia han denunciat l'expulsió d'un jove d'origen magrebí de 22 anys que va ser detingut el 18 d'octubre a Lleida pels Mossos d'Esquadra i que portava des de llavors al CIE de la Zona Franca. Dijous va ser traslladat a Madrid per a la seva deportació. La seva defensa ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio que va ser detingut pel seu perfil ètnic.

