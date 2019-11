Borràs convida ERC i la CUP a una cimera per la investidura de Sánchez

La cap de files de JxCat a Madrid, Laura Borràs, ha apuntat que l'acord de la Llotja de Mar del 25 d'octubre pot ser un "punt de partida" de cara a abordar la investidura de Pedro Sánchez. En declaracions a TV3 aquest divendres al migdia, la diputada electa ha rebutjat que tornar a l'escenari de Pedralbes (desembre 2018) sigui suficient perquè JxCat es plantegi una abstenció, ja que aquesta declaració que van signar Generalitat i Moncloa és prèvia a la sentència de l'1-O.Borràs també ha emplaçat ERC i la CUP a fer una cimera amb els 23 diputats electes al Congrés. L'exconsellera pretén que la reunió serveixi per "forçar una posició" conjunta i traslladar-la perquè PSOE i Unides Podem conegui les "condicions" dels independentistes.Borràs ha opinat que el diàleg va quedar "truncat" quan Sánchez va aixecar-se de "la taula de Pedralbes", i ha constatat que des d'aleshores han passat "moltes coses", com ara la sentència del Suprem: "Els termes no poden ser només Pedralbes, perquè la sentència marca la repressió i un enduriment de les circumstàncies". En aquesta línia, la diputada electa considera que l'acord de la Llotja de Mar pot ser un marc "de consens" i un "punt de partida" de l'independentisme, ja que el van signar JxCat, ERC i la CUP -a més d'altres formacions sobiranistes d'arreu de l'Estat.Per contra, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, van sentenciar ahir que la declaració de Pedralbes sí que podria ser un "punt de partida".Borràs ha asseverat que l'objectiu ara és la investidura de Sánchez. Per això ja ha fet contactes per emplaçar els diputats electes d'ERC i la CUP al Congrés per fer una cimera independentista i "forçar una posició" per "fer política" i resoldre el conflicte.JxCat voldria traslladar després el contingut de la reunió a PSOE i Unides Podem -o els partits que vulguin formar govern a Espanya- perquè coneguin les condicions del bloc independentista. Borràs ja ha parlat amb el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, i la cap de llista de la CUP, Mireia Vehí.Els anticapitalistes tenen una reunió interna dimarts vinent, de manera que JxCat confia que la cimera pugui celebrar-se a partir de la setmana que ve. Borràs que aquesta reunió serveixi per posar "les bases per fer política" i concretar les condicions de l'independentisme a la investidura. "No podem donar xecs en blanc ni pagar per avançat", ha conclòs.Formacions sobiranistes de Catalunya, Euskadi, Galícia, el País Valencià i les Balears van signar el 25 d'octubre una declaració política que pregona la necessitat d’arribar a un acord polític" en l'àmbit estatal que reconegui el dret a l’autodeterminació i inclogui l’alliberament dels presos i el retorn dels "exiliats".Representants del BNG, la Crida Nacional, CUP, Demòcrates, EH Bildu, ERC, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i PDECat-Junts per Catalunya van rubricar la Declaració de la Llotja de Mar, un text que subratlla els "retrocessos democràtics" viscuts els darrers temps a l’Estat, i que en darrer terme apel·la la comunitat internacional a "possibilitar, donar suport i promoure" les "solucions" al conflicte.

