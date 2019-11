«Apart», un nou mitjà de comunicació global sobre el futur de la gastronomia

El grup Som i la revista Cuina han impulsat Apart , un projecte anual centrat a explicar el futur de la gastronomia amb l'ajuda de la realitat virtual. En el seu primer número, el director convidat és Ferran Adrià, el cuiner contemporani més important del món, i planteja un viatge gastronòmic per sis països diferents.La realitat virtual és un dels punts forts de la nova publicació. En aquest sentit, és el primer mitjà de comunicació d'Europa que incorpora aquest recurs en els seus continguts. Amb la seu a Barcelona, epicentre de la darrera revolució gastronòmica mundial, Apart ha obert tres edicions independents en català, castellà i anglès.La publicació, de 240 pàgines, conté sis extensos reportatges que aprofundeixen en les gastronomies de l’Argentina, Dinamarca, el Brasil, el Marroc, el Japó i Grècia, amb textos signats per especialistes internacionals, fotografies, desplegables i infografies. Els sis reportatges estan disponibles en realitat virtual perquè els lectors, i a la vegada espectadors, puguin viure la revista d'una manera més alternativa.Tot i tenir la seu a Barcelona, el projecte té la voluntat d'arribar arreu del món per donar a conèixer la seva versió de la gastronomia, amb un toc avantguardista i trencador, i les cuines que inspiraran el futur.En aquesta primera tirada, el director convidat de la revista, Ferran Adrià, planteja una pregunta: Com serà la gastronomia del futur? El cuiner també acompanya als lectors en un viatge per sis països per trobar respostes en l'origen de les seves tradicions culinàries.Apart enceta aquest viatge amb unes xifres considerables. Darrere del projecte, hi ha 137 col·laboradors que nodreixen les 40.000 revistes de tirada en català i castellà que es distribueixen en més de 2.000 punts de venda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor