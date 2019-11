La Moncloa considera que s'obre una «oportunitat» per superar la «crisi» a Catalunya

Isabel Celáa: "L'independentisme ha d'abandonar el seu monòleg i reconèixer a aquells que no són independentistes"

El calendari del PSOE és que es formi govern abans de Nadal. Després de segellar el preacord amb Podem en un temps rècord, la portaveu de l'executiu en funcions, Isabel Celáa, ha explicat que la prioritat serà mantenir l'equilibri pressupostari i "garantir la convivència" a Catalunya fomentant un diàleg dins de la Constitució. Aquesta, ha dit, pot ser una "oportunitat" per deixar enrere "fórmules del passat" i arribar a un acord per superar la "crisi" catalana.De moment, els socialistes han començat a canviar la música del seu discurs, però no la seva pauta d'actuació. De fet, aprofitant que el poeta Joan Margarit ha guanyat el premi Cervantes, ha aprofitat per dir que la lliçó que se n'extreu de la seva obra és que "cal més poesia i menys foc". Celáa, ha parlat de l'"orgull de la pluralitat" de l'estat espanyol i, al mateix temps, ha insistit que els primers que han de parlar "són els partits catalans entre ells". Si bé Pedro Sánchez va fer referència aquest dijous a la "crisi política" que han d'afrontar , la portaveu ha tornat a tornat a fer referència al problema "de convivència" que consideren que hi ha a Catalunya, l'expressió utilitzada pels socialistes en els pròxims mesos.L'independentisme, ha insistit, ha d'"abandonar el seu monòleg i reconèixer a aquells que no són independentistes". Per valorar una abstenció a la investidura, ERC demana una taula de diàleg amb els partits estatals com la que es va subscriure a la cimera de Pedralbes, tot i que Celáa ha esquivat pronunciar-se sobre aquesta qüestió tot responent que queda ara en mans dels partits la tasca de sumar els suports suficients a la investidura. La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, i el dirigent republicà Gabriel Rufián es van reunir aquest dijous durant una hora i, tot i que ERC manté el vot en contra, els dos partits s'han emplaçat a seguir calendaritzant trobades.La portaveu en funcions també ha recordat que Sánchez ha apel·lat a la "responsabilitat" de totes les formacions menys la de l'extrema dreta. El preacord subscrit amb Podem, ha dit, pot obrir el camí de la governabilitat. Aquesta, ha dit, és l'"única alternativa" i ha emplaçat a tots aquells que s'oposin "als camins oberta per la Constitució i l'Estatut quina és l'alternativa que proposen" per intentar afrontar el conflicte territorial.En tot cas, des de Moncloa han descartat que es pugui produir un escenari de terceres eleccions per la incapacitat de formar govern. "No volen unes terceres eleccions i per això fem tot el possible per evitar-les. No creiem que hi hagi unes terceres eleccions", ha conclòs Celáa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor