Deporten al Marroc un jove detingut a Lleida durant els aldarulls post-sentència

1⃣Aquest matí un dels joves detinguts en el context de mobilitzacions i internat al CIE ha estat traslladat a Madrid per la seva expulsió a través d'un procediment excepcional de la llei d'estrangeria; 📣 #AyoubSeQueda ‼️ pic.twitter.com/SMOpqWpObt — Iacta Advocades #8Mcadadia (@IactaSociojurid) November 13, 2019

Un noi magribí de 22 anys serà deportat al Marroc després de ser detingut a Lleida el passat 18 d'octubre durant els aldarulls post-sentència.El jove, de nom Ayub, ha estat tancat vuit dies al Centre d'Internament per a Estrangers de la Zona Franca (CIE) i es preveu que aquest divendres sigui enviat al Marroc després que ahir fos traslladat a Madrid. La defensa del noi ha presentat un recurs acreditant que Ayub porta tres anys vivint a Lleida i té parella, però el document ha estat rebutjat pel jutjat contenciós de Lleida.El noi va ser detingut juntament amb altres sis joves magribins; dos d'ells van quedar en llibertat, dos han estat enviats a presó i els altres dos al CIE (un d'ells Ayub) atès que no tenien permís de residència. Aquest cas ha mobilitzat desenes de persones a la capital del Segrià, que han sortit al carrer aquest dijous al vespre per exigir l'aturada de la deportació.

