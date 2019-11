La policia espanyola denuncia penalment dos nebots de Torra

La Policia Nacional espanyol ha denunciat penalment dos nebots del president de la Generalitat, Quim Torra, per desordres públics en el tall de l'AP-7 a Salt convocat pel Tsunami Democràtic entre dimarts i dimecres d'aquesta setmana Hi ha un total de 26 persones denunciades per aquest motiu, han confirmat a l'ACN fonts policials. La denuncia s'ha traslladat al jutjat corresponent. En paral·lel, també hi ha 28 denunciats per la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, l'anomenada llei mordassa.

