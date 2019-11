Tres únics dies per viure i habitar a la «ciutat del futur»

PAL Robotics presentarà en exclusiva el seu robot assistent. Foto: Generalitat de Catalunya





La Generalitat ha participat a l’SCEWC des de la primera edició per facilitar les oportunitats de negoci i internacionalització de l’ecosistema català del sector i promoure a escala local i internacional l’estratègia Smart Catalonia, que estén el concepte de ciutat intel·ligent a tot el país per impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.



La Generalitat convida els ciutadans a experimentar en primera persona "La Ciutat del Futur" a la fira Smart City Expo World Congress que celebra del 19 al 21 de novembre a Fira de Barcelona Gran Via.L’estand es transforma en una ciutat de l’any 2030 en una proposta innovadora i multisensorial que permet tastar i experimentar com seran les ciutats d’aquí a unes dècades. A la "Ciutat del Futur" , es pot veure i experimentar en primera persona alguns exemples de com la tecnologia i la connectivitat incideixen en àmbits clau com la mobilitat, la governança, la sostenibilitat, l’educació, el treball, el benestar i el lleure.A partir d’un recorregut vivencial per 16 demostracions i experiències ofertes per 14 empreses i entitats tecnològiques catalanes, les persones que visitin l’estand podran experimentar els beneficis de l’ estratègia Smart Catalonia per tenir ciutats intel·ligents en un país digitalment avançat.Així, els visitants podran votar electrònicament amb tecnologia blockchain; moure’s en un bus autònom; tastar el primer restaurant digital; experimentar amb l’aula virtual del futur; comprar al primer supermercat inclusiu o ser assistit amb intel·ligència artificial per un robot, entre altres experiències que pretenen traslladar-los a una ciutat connectada, sostenible, emprenedora i inclusiva, alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU.A més, 16 empreses i centres tecnològics més de l’àmbit de les smart cities exposaran les seves solucions innovadores al "Parc Empresarial" de la "Ciutat del Futur" com a mostra del potent i creixent ecosistema TIC català i de l’aposta per la innovació, l’emprenedoria i el talent com a motors de l’economia digital. D’aquesta manera, el nombre total d’empreses, entitats i centres tecnològics catalans presents a l’estand de la Generalitat a l’SCEWC 2019 puja a 29, 9 més que a l’edició anterior.Com a mostra de de l’aposta del Govern per la connectivitat com a dret social i econòmic del segle XXI i motor de la revolució digital, totes les experiències de la "Ciutat del Futur" estaran "connectades" mitjançant la xarxa de fibra òptica que la Generalitat de Catalunya està desplegant arreu del territori.Catalunya acull l’SCEWC, el congrés més important del sector de les smart cities a escala internacional, on els sectors públic i privat es reuneixen per presentar i discutir les millors idees i solucions per apoderar les ciutats i promoure la innovació urbana per crear un futur millor per a elles i els seus ciutadans.