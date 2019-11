Els habitants de zones urbanes tenen més probabilitats de patir càncer que els de les àrees rurals

Un estudi elaborat per la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) a partir de dades obtingudes durant tres dècades en tretze demarcacions de l’Estat ha conclòs que els habitants de les zones urbanes tenen més probabilitats de patir càncer que els de les àrees rurals. Les demarcacions de Girona i Tarragona ocupen la segona i tercera posició del rànquing.El director de la FUNCA, Jaume Galceran, ha indicat que la contaminació ambiental és un dels factors que incideixen en el risc de patir la malaltia, si bé ho ha atribuït més a la contaminació pel transport que no pas per la indústria.

