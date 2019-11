La meitat dels votants de Vox no han llegit cap llibre el darrer any

Quadre amb el nombre de llibres llegits per electorats.

Els catalans llegeixen, de mitjana, 7,32 llibres l'any. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta de cosmopolitisme i localisme del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), presentada aquest divendres, tot i que la quantitat de lectures està mal repartida, ja que, si es posa la lupa en cadascun dels electorats, la meitat dels votants de Vox no n'haurien llegit cap els darrers 12 mesos.Sigui com sigui, es tracta del record de vot de les eleccions de l'abril i la mostra de votants de l'extrema dreta és petit, de tan sols 14 enquestats. Tot i això, només un d'aquests està per sobre la mitjana catalana, mentre que la resta n'han llegit, com a molt, quatre. En un percentatge similar, el 45,5% dels electors del PP tampoc no haurien acabat cap llibre en els darrers 12 mesos (3,58 llegits, de mitjana, la meitat que la mitjana catalana).El tercer partit amb votants menys lectors és el PSC, ja que el 37% tampoc no hauria llegit el darrer any (5,48, de mitjana), com el 31,8% del de Cs (mitjana del 6,13). Un 23,2% d'electors de JxCat no ha llegit cap llibre, tot i que la mitjana d'aquests votants puja a 13,16 llibres llegits, ja que un votant declara haver-ne llegit 300 i un altre, 175, xifres poc habituals. En el cas d'ERC, un 18,7% d'electors no n'havia llegit cap, com un 14,6% dels dels comuns.Pel que fa posicionament relatiu a la independència, un 32,1% dels enquestats contraris a la independència no havia llegit cap llibre el darrer any, per un 22,6% dels que en són partidaris. De mitjana, els primers n'haurien llegit 6,89 i els segons, 8. Tot i això, en conjunt, més d'una quarta part dels catalans admet no haver llegit cap llibre el darrer any (concretament, el 28,3%), una xifra que ha sorprès el director del CEO, Jordi Argelaguet, que ha explicat que, com que no llegir està mal vist, hi ha un percentatge que, per acceptació social, menteix en aquestes preguntes i fa veure que és més amant de la lectura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor