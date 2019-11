L'OCDE sospita que hi ha respostes falsejades en les proves de lectura d'Espanya de l'informe PISA

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha decidit ajornar la publicació de part dels resultats espanyols de l'Informe PISA, la publicació de la qual està prevista per al proper 3 de desembre, després de detectar anomalies en les respostes dels estudiants en la prova de lectura "en determinats centres educatius d'algunes zones d'Espanya". En un comunicat , l'OCDE explica que està treballant amb el govern espanyol per "identificar les causes" del comportament "anòmal" de les respostes a la prova de lectura que "no reflecteixen el nivell real de competència dels estudiants".A més, l'OCDE no descarta que les proves de competències matemàtica i científica estiguin també afectades per aquest "comportament anòmal", tot i que menys. Els resultats espanyols d'aquestes proves si es publicaran, al costat dels de la resta de països que participen en l'Informe PISA, el 3 de desembre.

