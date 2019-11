El canvi climàtic pot malmetre de per vida la salut dels nens que neixen ara

L'estudi Compte Enrere sobre Salut i Canvi Climàtic, realitzat per 120 experts de 35 institucions, incloent l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Banc Mundial, l'University College de Londres i la Universitat de Tsinghua (la Xina), ha confirmat els "grans danys a la salut" que el canvi climàtic ja està provocant als nens.Publicat a la revista The Lancet , i recollit per la plataforma Sinc, el treball ha un seguiment del progrés en 41 indicadors clau, demostrant el que significa per a la salut humana complir amb els objectius dels acords de París, o "seguir com si no hagués passat res". En concret, l'estudi ha posat de manifest les conseqüències per a tota la vida de l'augment de les temperatures d'un menor nascut en l'actualitat si el món continua amb les mateixes polítiques.Així, a mesura que augmentin les temperatures, els lactants seran vulnerables a la càrrega de desnutrició i a l'augment dels preus dels aliments. És més, tal com han advertit els experts, els menors seran els més afectats per l'augment de les malalties infeccioses. I és que, des del punt de vista climàtic, 2018 va ser el segon any més adequat per a la propagació de bacteris causants de gran part de les malalties diarreiques i la infecció de les ferides a tot el món.Respecte a l'adolescència, l'impacte de la contaminació de l'aire "empitjorarà", i els fenomens meteorològics extrems s'intensificaran fins a l'edat adulta, ja que 152 de 196 països han experimentat un augment de la població exposada a incendis forestals des de 2001-2004. Per contra, segons el parer dels experts, si se seguís l'Acord de París per a limitar l'escalfament per sota dels dos graus centígrads, els bebès nascuts en l'actualitat podrien créixer en un món que arribaria a zero emissions netes abans de complir 31 anys, i assegurar així un futur més saludable per a les generacions futures.Per tot això, els autors d'aquest estudi han demanat que l'impacte del canvi climàtic en la salut ocupi un lloc destacat en l'agenda de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Clima (COP25), que se celebrarà a Madrid el mes vinent. Per als experts, el canvi climàtic ja està danyant la salut dels menors del món i està destinat a canviar radicalment el benestar de tota una generació, tret que el món compleixi amb els objectius signats en la capital francesa."Els impactes accelerats del canvi climàtic en 2019 s'han fet més clars que mai. Les temperatures més altes registrades a Europa Occidental i els incendis forestals a Sibèria, Queensland i Califòrnia van provocar asma, infeccions respiratòries i insolació", ha explicat l'investigador en l'University College de Londres (Regne Unit), Hugh Montgomery.Perquè el món pugui complir els objectius climàtics de l'ONU i protegir la salut de la pròxima generació, el panorama energètic haurà de canviar dràsticament... i aviat. Com adverteix l'informe, "res per sota d'una retallada del 7,4% interanual en les emissions de CO2 fòssil de 2019 a 2050 limitarà l'escalfament global a l'objectiu més ambiciós de 1,5 graus centígrads".

