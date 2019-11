El 35% dels llocs de treball a Catalunya podrien ser automatitzats en el futur

El 35% dels llocs de treball a Catalunya tenen una "alta probabilitat" de ser automatitzats en el futur, si bé no tots ells seran substituïts per un robot. No obstant això, en termes agregat,s l'impacte sobre aquests llocs de treball podria arribar a ser positiu, amb un increment de l'ocupació del 0,7% de cara al 2030.Així s'extreu de la Nota d'Economia 105: La revolució digital a Catalunya, que han presentat aquest divendres en roda de premsa el conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, i la directora general d'Anàlisi Econòmica, Marta Curto.Aquest treball monogràfic analitza l'impacte i els reptes de la revolució digital a Catalunya a través de 14 articles signats per 21 acadèmics i tècnics experts en la matèria.L'estudi conclou que les empreses que utilitzen robots presenten vendes, valor afegit i exportacions entre quatre i cinc vegades per sobre de les empreses no robotitzades, segons un estudi realitzat entre més d'un miler d'empreses catalanes.En aquest sentit, les empreses robotitzades ocupen més treballadors, estan més capitalitzades, tenen una major presència de l'capital humà i una despesa en recerca i desenvolupament molt superior.Una altra de les conclusions d'aquesta anàlisi és que la bretxa digital genera noves formes de desigualtats vinculades a desequilibris socioeconòmics, ja que, per exemple, a la ciutat de Barcelona els barris amb rendes més altes tenen la seva llar connectat a Internet (94%), en proporció més elevada que les llars de rendes baixes (76%).Pel que fa a la presència de dones en els àmbits científics i tecnològics, a Catalunya les dones tenen una alta participació en estudis de ciències de la vida, com la biologia (64,97%), la biomedicina (76,52%), la medicina (68,96%), la biotecnologia (57,2%) i la química (46,72%).En canvi, la participació de la dona és molt més reduïda en els estudis de física (26,26%) i les matemàtiques (28,42%), així com en graus de formació professional vinculats a la tecnologia.La Nota conclou que no hi ha gens intrínsecs en aquests camps que els facin més o menys aptes per a homes o dones, pel que la seva evolució dependrà de la igualtat d'oportunitats.El treball analitza també l'efecte de l'activitat de la plataforma d'allotjament Airbnb, de la qual afirma en el cas de la ciutat de Barcelona que està altament concentrada en el centre i no ha servit per descentralitzar el turisme, alhora que ha tingut un impacte "inflacionista".Indica que a les zones amb més anuncis, Airbnb ha augmentat de mitjana els preus de lloguer (7%), els preus de compra (20%) i els preus anunciats (14%).Malgrat això, els experts opinen que l'evidència no indica que les plataformes de lloguer turístic siguin les principals responsables de l'augment dels preus experimentats a la capital catalana, i afegeixen que els resultats d'estudis en ciutats dels Estats Units són similars

