Qui és qui en el judici contra Torra?

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, en una imatge d'arxiu Foto: Isaac Meler

És el president del TSJC i està ben familiaritzat amb el procés català i, especialment, amb el cas dels llaços grocs. Fa unes setmanes va posicionar-se al costat de la Junta Electoral Central (JEC) en contra d'aquests símbols en edificis públics. "Crec que la decisió de la JEC és tan òbvia que no hauria de ser necessària, perquè és l'estat normal de les coses, els edificis públics no són espais per als posicionaments ideològics", va dir Barrientos. Torra va recusar-lo al·legant que no era imparcial per jutjar-lo.Tots aquells que hagin seguit de prop del judici de l'1-O coneixeran també Mercedes Armas. Ella va ser l'encarregada d'ordenar als cossos i forces de seguretat de l'Estat que impedissin l'accés als centres de votació el dia del referèndum. La seva resolució, i la interpretació que se'n va fer, va ser un dels temes més recurrents al Tribunal Suprem entre els mesos de febrer i juny. Torra també la va recusar perquè va participar en l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia, fet que segons la defensa del president la inhabilita per jutjar-lo.Joaquín Elías pertany a l'Associació Professional de la Magistratura i també ha mostrat la seva preocupació pels fets de la tardor del 2017 a Catalunya. Concretament, va aplaudir el setembre passat l'aplicació de l'article 155 que va servir, en paraules del magistrat, "per restablir la normalitat institucional".