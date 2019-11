Rodrigo Lanza, declarat culpable d'homicidi imprudent pel «crim dels tirants»

El tribunal popular que ha jutjat a Rodrigo Lanza a l'Audiència Provincial de Saragossa ha declarat a l'acusat culpable d'un delicte de lesions amb imprudència i resultat de mort, el qual va costar la vida al saragossà Víctor Laínez el desembre de 2017. Rep popularment el nom de "crim dels tirants" perquè el mort portava aquesta peça amb els colors de la bandera d'Espanya quan van succeir els fets, que van tenir lloc durant la matinada del 8 de desembre de 2017, en el bar 'Tocadiscs' de Saragossa.El judici va començar el passat 4 de novembre amb les intervencions de la fiscal, els advocats de l'acusació i la defensa, així com l'acusat, qui va respondre únicament a les preguntes del seu advocat. La vista es va prolongar fins a aquest dimarts, dia 12, compareixent 16 perits i 34 testimonis. El jurat ha estat format per nou persones i ha deliberat al llarg d'aquest dimecres i dijous.El Ministeri Fiscal, l'acusació particular, exercida per la família de Laínez, i l'acusació popular, que representa Vox, han sol·licitat una pena de 25 anys de presó per assassinat amb els agreujants de traïdoria i motivació ideològica. Per part seva, advocat de la defensa, Endika Zulueta, havia sol·licitat l'absolució.Segons el relat de la fiscal, durant la matinada del 8 de desembre de 2017, Lanza va entrar en el bar El tocadiscs de la capital aragonesa, acompanyat de tres persones i, en un moment donat, un d'ells va reconèixer a Víctor Laínez "com a persona coneguda d'ideologia d'ultradreta", la qual cosa va tibar, va posar nerviós i va molestar a Lanza, d'ideologia "completament contrària".Lanza va decidir aproximar-se i li va retreure la seva ideologia a Laínez, referint-se "fatxa, feixista" i afirmant que no volien "gent d'aquestes característiques" en aquella zona, després del que sembla que Laínez li va contestar que era un "sudaca" i que es tornés al seu país, segons el relat de la Fiscalia. Lanza és originari de Xile.Quan Lanza i els seus tres acompanyants sortien de l'establiment, va haver de nou un "encreuament de paraules" a les portes del bar, després del que Laínez va entrar i es va asseure i Lanza va sortir al carrer. No obstant això, en un moment determinat Lanza va tornar a entrar el va atacar, colpejant-li per darrere de l'orella dreta, segons la fiscal.En la seva exposició, el Ministeri Fiscal va ressaltar que els forenses estimen que Lanza va utilitzar un objecte contundent per la intensitat del traumatisme, però l'objecte no va ser oposat. La fiscal va deixar clar que Laínez no va tenir "capacitat de cap defensa", per aquest motiu ho va considerar un atac amb traïdoria.Després d'aquest cop, Laínez es va quedar "inconscient i immòbil" al terra, però Lanza no va cessar i li va propinar "puntades", es va ajupir i li va donar "cops de puny en el rostre", fins que li van dir que parés, moment en el qual es va aixecar, se'n va anar i va desaparèixer del lloc, sempre segons el relat de la Fiscalia.Víctor Laínez va morir quatre dies després de sofrir l'agressió i Lanza va ser detingut el dia 11 de desembre de 2017 per la Policia Nacional espanyola. Des de llavors i fins 15 dies abans del judici, ha estat en règim d'aïllament a la presó de Zuera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor