Torra coincidirà amb la futura vicepresidenta Calviño als premis de Foment del Treball

Els premis que cada any entrega Foment del Treball acostumen a ser un bon termòmetre de les relacions entre la Generalitat i la Moncloa. Els d'enguany s'entreguen dilluns vinent, 18 de novembre, una setmana després de les eleccions espanyoles del 10-N i només sis dies després que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias signessin un preacord per formar un govern de coalició. Els premis faran coincidir, segons fonts consultades per, el president de la Generalitat, Quim Torra, amb la futura vicepresidenta espanyola Nadia Calviño, sempre i quan a l'Estat s'hi pugui acabar formant govern.Torra, en un primer moment , no havia confirmat l'assistència i es preveia que no hi aniria -el mateix dia serà jutjat per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)-, però ahir va notificar que hi seria. Té previst ser-hi a l'inici, però no es quedarà al sopar. Qui no hi assistirà serà Sánchez, però la delegació del govern espanyol tindrà pes amb la presència de Calviño i les ministres María Jesús Montero -Hisenda- i Margarita Robles -Defensa-. També hi serà el secretari d'Estat d'infraestructures, Pedro Saura.Per part del Govern faran acte de presència el vicepresident Pere Aragonès i els consellers Damià Calvet -Territori-, Àngels Chacón -Empresa i Coneixement- i Chakir el Homrani -Treball, Afers Socials i Famílies-.

