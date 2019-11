Un 49,3% de catalans rebutja la independència i només un 40,3% la defensa

El rebuig a la independència supera per nou punts el seu suport, entre els ciutadans de Catalunya. Així ho determina l'enquesta sobre cosmpolitisme i localisme del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) presentat aquest divendres, segons la qual un 40,3% defensa que vol que Catalunya esdevingui un estat independent, mentre que un 49,3% la rebutja.En tot cas, aquestes preguntes inclouen tant enquestats amb nacionalitat espanyola com ciutadans que no la tenen. Si només es tenen en compte els catalans amb la nacionalitat plena, el marge es redueix, però segueix guanyant el "no" amb un 48,8% de les respostes, per un 41,9% del "sí". En el segon baròmetre del CEO, presentat el juliol, el "no" guanyava per primer cop des de l'1-O , amb un 48,3% d'adhesions, per un 44% que responia que sí.Sigui com sigui, aquestes enquestes es van fer entre el 16 de setembre i el 7 d'octubre. Per tant, no inclou els possibles efectes que hauria pogut tenir la sentència del procés, les eleccions espanyoles o l'acord de govern anunciat entre PSOE i Podem.Una enquesta recent de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials també apuntava que el rebuig a la independència superava el seu suport, tot i que també assenyalava que els unionistes s'abstindrien en major mesura en cas de fer-se un referèndum. Això faria que el "sí" s'imposés amb certa claredat, amb el 58,6% dels vots Davant la pregunta sobre si Catalunya ha assolit un nivell d'autonomia suficient, un 55,2% respon que no -un 58,8%, en cas de ciutadans amb la nacionalitat plena-, un 27% que sí i un 6,7% creu que n'ha assolit massa -la resta, no ho sap o no contesta-. I en relació a relació preferida amb l'Estat, amb resposta múltiple, un 31,8% defensa l'estat independent -33,6%, en catalans amb nacionalitat plena-, un 28,1% respon l'autonomia -28%-, un 20,9% un 20,9% vol un estat federal -21,6%- i un 9,3% preferiria que fos només una regió -7,8%-, mentre que la resta no ho sap o no contesta.

Enquesta CEO sobre cosmopolitisme i localisme by naciodigital on Scribd

