El Govern rebaixarà un 30% les taxes universitàries si s'aproven els pressupostos

Un cop passades les eleccions del 10-N i en un moment en què el PSOE i Podem necessiten l'abstenció d'ERC per a la investidura, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, activa la maquinària per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020. Es tracta de la pedra angular de l'executiu i un dels puntals per poder continuar la legislatura. En aquest context, el Govern ha anunciat aquest divendres que rebaixarà un 30% del cost de les taxes universitàries si els comptes prosperen.Pedro Sánchez i Pablo Iglesias busquen que ERC participi de l'aritmètica de la investidura per fer viable el govern de coalició i els republicans també estan abocats a seduir els vuit diputats que tenen els comuns al Parlament per aprovar els pressupostos, ja que fins ara el Govern funciona amb els comptes prorrogats del 2017. Tot i que els diferents actors en negociació neguen que es produeixin intercanvis de suports, l'anunci de la rebaixa del cost d'accés a la universitat no es pot llegir al marge de l'escenari global de negociacions.En tot cas, el descens del preu de les matrícules ha estat una reivindicació d'estudiants i rectors en els darrers set anys perquè s'ha dificultat l'accés als estudis superiors de molts joves que no podien fer front als costos. "En el proper curs, l'accés s'abaratirà un 30% en la línia que han reclamat els estudiants al carrer i els rectors. Podem donar resposta ara i s'ha d'aprofitar", ha explicar Aragonès, que s'ha compromès a incloure els recursos necessaris per fer-ho possible en els pressupostos que es presentaran en les pròximes setmanes.L'augment dels preus de les taxes universitàries es van impulsar l'any 2012 quan Antoni Castellà era el secretari d'universitats durant el context de retallades del Govern d'Artur Mas. Paradoxalment, Castellà és ara diputat d'ERC al Parlament de Catalunya.Aragonès ha fet l'anunci en el marc e presentació d'un treball monogràfic que analitza l'impacte i els reptes de la revolució digital a Catalunya. El vicepresident ha reivindicat la necessitat de "guanyar competitivitat" i de promoure la innovació i el talent per donar sortida a nous perfils laborals, motiu pel qual cal facilitar els accessos als estudis superiors.

