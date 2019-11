La monarquia és la institució pitjor valorada pels catalans

La monarquia espanyola és la institució pitjor valorada pels catalans, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre cosmopolitisme i localisme feta pública aquest divendres. Segons aquest sondeig, que per primer cop demana l'opinió tant a catalans amb la nacionalitat plena com sense, la puntuació mitjana que rep la Casa Reial és un 2,44 i un 69,1% dels enquestats la suspenen.Queda, per tant, per sota de la banca, amb un 2,67 -tot i que aquesta rep més suspensos, un 71,2%-, l'Església Catòlica, amb un un 2,76, el govern espanyol, amb un 3,1, o els partits polítics, amb un 3,24. La valoració de la monarquia és encara pitjor si es tenen en compte tan sols els enquestats amb nacionalitat espanyola, ja que aquests la puntuen amb un 2,17 i un 72,9% la suspenen.Les úniques institucions que aproven en el gruix de la mostra són les universitats (6,84), els Mossos d'Esquadra (6,18), la policia local (6,1), el propi ajuntament (5,59) i l'ONU (5). La Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil suspenen per poc (4,73), com el Parlament (4,61) o el Govern català (4,44), però treuen pitjor nota el Congrés dels diputats (3,32), el Tribunal Constitucional (3,73) o l'exèrcit (4,04).

Enquesta CEO sobre cosmopolitisme i localisme by naciodigital on Scribd

