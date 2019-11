La justícia belga unifica les euroordres de Puigdemont, Comín i Puig

La justícia belga ha acceptat unificar les euroordres de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. A petició de la defensa, el magistrat ha accedit a ajornar el judici i fixar una vista oral conjunta pel 16 de desembre.La justícia belga examina les noves ordres de detenció i entrega emeses pel jutge d'instrucció del Tribunal Suprem Pablo Llarena després de la sentència. El magistrat espanyol reclama l'entrega de Comín pels delictes de sedició i malversació, mentre que a Puig només el reclama per malversació. Per la seva banda, la Fiscalia de Brussel·les ja ha demanat al jutge que els entregui a tots dos pels delictes pels quals els reclama la justícia espanyola.La vista de Puig i Comín d'aquest divendres ha estat davant d'un magistrat de la Cambra del Consell de Brussel·les -tribunal de primera instància- després que tots dos s'entreguessin la setmana passada a les autoritats belgues. Els dos polítics independentistes van quedar llavors en llibertat sense fiança, però amb mesures cautelars que els impedeix sortir del país sense permís judicial Després que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'hagi pronunciat, en una decisió no vinculant, a favor de reconèixer Oriol Junqueras com a eurodiputat, una sentència del tribunal en aquest sentit podria afectar el procés d'euroodre contra Comín i Puigdemont, ja que ambdós són eurodiputats electes.La defensa de Comín i Puigdemont, però, es mostra de moment prudent en tractar-se d'una decisió no vinculant. "Anem pas a pas", ha dit el seu advocat, Simon Bekaert, que ha subratllat que estan "preparats per a tots els escenaris". En aquest sentit, Comín ha remarcat que, malgrat no ser vinculant i haver d'esperar les conclusions del tribunal europeu, l'opinió de l'advocat general és "rellevant" i que per això ho inclouran en els arguments de la defensa.Entre els arguments que aportarà la defensa, també hi haurà les declaracions de membres del govern que "mostren que no hi ha separació de poders" a Espanya, ha indicat Comín, i que, per tant no hi ha "garanties d'un judici just".Sobre la possibilitat que el TJUE emeti una sentència que el reconegui com a eurodiputat, Comín ha assegurat que el Parlament serà "el primer a assumir" la seva condició d'euodiputat i la de Puigdemont. "Aquesta sentència ens convertirà automàticament en eurodiputats", ha indicat l'exconseller, que s'ha mostrat confiat que l'Eurocambra "respectarà" i "assumirà" la decisió del TJUE si els reconeix com a eurodiputats.

