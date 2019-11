Els CDR criden a fer un «bloqueig total» aquest dissabte

⛔ BLOQUEIG TOTAL ⛔



🚧 El dissabte 16/11 prepareu-vos per bloquejar!



📲 Atentes a les nostres xarxes, us anirem avisant dels punts de sortida i el lloc d'arribada.



Porteu:

🏃‍♀️ Roba còmode i sense simbologia

💧 Aigua i menjar#BloqueigTotal#RevoltaPopular 🔥#CDRenXarxa pic.twitter.com/oUDdbdlm2Z — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) November 15, 2019

Els Comitès de Defensa de la República criden a fer un "bloqueig total" aquest dissabte, 16 de novembre. Sense concretar encara punts de sortida ni llocs d'arribada -els aniran definint en les properes hores a través de les xarxes socials-, els CDR demanen agafar roba "còmode i sense simbologia", així com aigua i menjar.La crida al bloqueig dels CDR arriba la mateixa setmana del bloqueig de 48 hores perpetrat per milers de persones a l'AP-7 , primer al Pertús i després a Girona, convocades per Tsunami Democràtic.

