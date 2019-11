4,2 milions per millorar el sanejament de les aigües residuals a 18 comarques

L'aigua, després del procés de depuració. Foto: ACA





El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar el passat 28 d’octubre un total de 34 convenis per a millorar el sanejament i la gestió de les aigües residuals a Catalunya, amb una inversió inicial prevista superior als 4,2 milions d’euros i que beneficiarà un total de 18 comarques catalanes.Cinc dels convenis impulsaran l’execució d’obres de sanejament, quatre a la demarcació de Girona i un a la de Barcelona. A la Garrotxa es millorarà el sanejament de Castellfollit de la Roca i del nucli de Fluvià de Montagut, arran d’una inversió d’1,2 MEUR fruit d’un acord que se subscriurà amb el Consell Comarcal de la Garrotxa A l’Empordà, i mitjançant tres convenis amb el Consorci de la Costa Brava , es destinaran més de 2 MEUR en millorar l’estació de bombament de Sant Feliu de Guíxols (fase 1) del sistema de sanejament de Castell-Platja d’Aro, la remodelació de l’estació de bombament central del sistema de Roses i l’execució de les obres per a remodelar i ampliar el pretractament al sistema d’Empuriabrava.Pel que fa a la demarcació de Barcelona, s’ha aprovat el conveni amb l' Ajuntament de Rubí per a disposar dels terrenys necessaris per a executar les obres de rehabilitació i millora del col·lector de Can Xercavins.De la resta d’acords que se signaran properament amb les diferents administracions locals, 26 convenis són per a impulsar la redacció de diversos projectes constructius. D’aquests acords, 20 suposaran el primer pas per a la construcció de nous sistemes de sanejament.En aquest sentit, a les comarques tarragonines s’impulsarà la redacció dels projectes per als nous sistemes de sanejament de Bràfim, Garidells i la Canonja. A la Catalunya central, i concretament a la comarca d’Osona, s’articularan cinc redaccions de projecte, arran de convenis amb el Consell Comarcal d’Osona , com el primer pas per habilitar depuradores a Vilanova de Sau, Montesquiu, Perafita, la Blava (terme municipal de Sant Martí d’Albars) i Alou (terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès). Pel que fa a la comarca del Solsonès, se signaran dos convenis, un amb l’Ajuntament de Pinós i un altre amb l’Ajuntament de Riner per a redactar els projectes constructius dels nuclis de l’Ardèvol i Santa Susanna, respectivament. Finalment, a la comarca de l’Anoia es signaran dos acords per a impulsar la redacció dels projectes constructius per al sanejament de la Llacuna i els nuclis de Vilanova d’Espoia i la Serra (la Torre de Claramunt).Amb l’objectiu de millorar el sanejament de les aigües residuals de la comarca de l’Alt Penedès, se signarà un conveni amb l’Ajuntament de Gelida per a redactar el projecte constructiu del nucli de Sant Salvador de la Calçada, així com tres convenis amb la Mancomunitat Penedès Garraf , concretament la redacció del projecte per habilitar el sistema de sanejament de Can Catassús, el sanejament del nucli de Daltmar, als termes municipals de Canyelles i Olèrdola i la depuració de Puigdàlber, Bellavista i el Mas Morer. Pel que fa al Baix Penedès, se signaran els acords per dur a terme la redacció dels projectes constructius del Papiolet i Torregrassa.Finalment, a les Terres de l’Ebre s’impulsarà un conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per al sanejament de Vilanova de Prades.

