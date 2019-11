​VÍDEO El «Polònia» s'acomiada d'Albert Rivera a bombo i plateret

Com han reaccionat les espècies de la dreta espanyola als resultats de les eleccions electorals? Ho descobrim a “Ultranational Geographic” season 4. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/6HAmbBI5Zv — Polònia (@poloniatv3) November 14, 2019

El Polònia de TV3 ha dedicat el final del programa d’aquest dijous a acomiadar-se d’Albert Rivera, q ue fa uns dies va anunciar que deixava la política després de la patacada electoral de Ciutadans . I ho ha fet com es mereixia, amb un gag de cinc minuts amb cançó inclosa. No en va, el guinyol del fins ara líder del partit taronja ha donat grans alegries als seguidors del programa d’humor.Al gag, Rivera, interpretat per Ivan Labanda, penja la seva jaqueta (l’única?) i després es dedica a si mateix una cançó d’Elton John. En el seu comiat està sempre acompanyat dels seus inseparables (al menys al Polònia) Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa.El programa d’aquest dijous no s’ha oblidat d’altres notícies importants a l’àmbit polític, com el pacte entre Podem i PSOE, o l’ascens de Vox, reflectit a la sessió 4 de l’UltraNational Geographic.

