VÍDEO El discurs d'Évole als Ondas: «Si volen sortir a la tele a Barcelona només han de cremar contenidors»

Els premis Ondas han premiat aquest dijous, en una gala al Teatre Liceu de Barcelona, la cantant Rosalía com a fenomen musical de l'any i els humoristes Andreu Buenafuente i Berto Romero per la millor idea radiofònica, el programa Nadie sabe nada que emet la Cadena Ser. També ha reconegut la tasca de Pepa Bueno pel programa Hoy por hoy; a Carlos Herrera de la Cope per la trajectòria, i a Carlos Alsina per la millor programació especial pel programa Más de Uno a Onda Cero. A més ha premiat Jordi Évole per la seva tasca a Salvados com a millor programa d'actualitat. Évole ha tirat d'ironia en recollir el premi (): "Som a Barcelona, si volen sortir a la tele només han de sortir al carrer i cremar un contenidor", ha dit.Amb el premi a les mans, una estàtua d'un cavall, el periodista ha afirmat que era un equí "molt bonic, sobretot perquè aquest no el muntarà mai Santiago Abascal". Després ha carregat contra els que increpen la premsa: "Soc a Barcelona davant d'una televisió i no tinc ningú al darrere cridant 'premsa espanyola manipuladora'"; contra la polèmica estival per la seguretat ciutadana a la capital catalana: "Ja fa unes hores que són a Barcelona –deia al públic-, els han robat ja?", i finalment contra la mateixa premsa a la que acabava de defensar: "Si volen sortir a la tele aquí a Barcelona només han de sortir al carrer i cremar un contenidor".Ha estat la nota de comentari de l'actualitat d'una gala que també ha premiat La resistencia com a millor programa d'entreteniment, Carlos Franganillo de RTVE com a millor presentador, Alejandra Andrade i Paloma del Río, en un premi exaequo, com a millors presentadores o Hierro i Arde Madrid com a millors sèries espanyoles, ambdues també exaequo i totes dues de Movistar+.

Buenafuente i Berto Romero als Ondas Foto: ACN

En l'àmbit de la música s'ha reconegut la trajectòria de Camilo Sesto, que ha mort aquest any; Vanesa Martín per la millor comunicació musical, i tres muntatges ex aequo com a millor espectacle, gira o festival, Sonorama Ribera, La Mar de Música i Concert Music Festival.

