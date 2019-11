​VÍDEOS Els Grammy coronen Rosalía com la reina de la música llatina

3 !!!!!!!!!!! 😭😭😭😭😭😭 GRACIAS A LA MÚSICA POR TANTAS BENDICIONES❤️❤️❤️❤️ @latingrammys pic.twitter.com/5oG9wvXJKv — R O S A L Í A (@rosaliavt) November 15, 2019

Rosalía s’ha coronat aquesta matinada com la reina de la música llatina, a la gala dels Grammy Llatins . La del Baix Llobregat ha estat la gran guanyadora i s’ha emportat un total de cinc premis, entre els quals el més important de la vetllada, el de millor àlbum de l’any per El mal querer. Rosalía s’ha endut també dos premis més directes –el de millor àlbum vocal contemporani per El mal querer, i millor cançó urbana per Con altura- i dos per a l’equip del disc El mal querer.La cantant aspirava a cinc estatuetes a la cerimònia de la indústria de la música llatina. L'artista no s'ha imposat en la categoria de millor cançó de pop per Pienso en tu mirá i millor enregistrament de l'any per Aute couture.“Estic en xoc. És l’últim que m’esperava, us ho juro per Déu. És increïble que passi això. Gràcies a tot el meu equip, a la família, i als que ens miren i tenen cura de nosaltres des de dalt. Gràcies de tot cor”, ha dit la cantant en rebre els guardons. Al vídeo de sobre podeu veure l’actuació de Rosalía, que també ha actuat a la gala.És la tercera vegada que la cantant de flamenc-trap assisteix a la gala de la indústria de la música llatina, on el 2017 va estar nominada pel primer disc, Los Ángeles i l'any passat es va endur dos dels quatre guardons als quals aspirava per Malamente, per millor cançó alternativa i fusió i interpretació urbana.L'escena musical espanyola partia amb bones perspectives, ja que, a més de la catalana, els artistes que aspiraven als màxims guardons eren Alejandro Sanz, que de vuit nominacions se n'ha endut tres, Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Fonseca i Tony Succar, amb quatre candidatures. Calamaro, Bad Bunny i Juanes han estat els altres noms propis de nit.Fa només un any que la cantant catalana publicava El mal querer, produït per El Guincho, sis mesos després que fes públic el primer single del disc, Malamente. Des de llavors, Rosalía no ha parat de rebre reconeixements, conquistant dos MTV Video Music Awards al millor vídeo llatí a la millor coreografia per Con Altura o dos premis Los40 Music Awards. Aquesta nit també ha estat guardonada amb un dels Premis Onda, com a fenomen musical de l'any.Al febrer, l'artista va actuar als Goya versionant la cançó de Los Chunguitos Me quedo contigo acompanyada de l'Orfeó Català i El Guincho. Aquest mateix any ha gravat les cançons Con altura, amb el colombià J. Balvin i El Guincho i la seva primera peça en català Milionària. Al maig va iniciar la gira de presentació del nou disc al Primavera Sound de Barcelona.Fa pocs dies, la revista Rockdelux ha escollit El mal querer com a millor disc nacional de l'última dècada i Pitchtfork l'ha situat en el lloc número 36 dels 200 millors discos de l'última dècada.

