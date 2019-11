La manifestació dels CDR acaba amb una barricada en flames i diversos identificats

La manifestació dels CDR que ha començat a dos quarts de vuit del vespre a Jardinets de Gràcia de Barcelona ha acabat cap a les deu de la nit al carrer Bruc, entre Gran Via i Diputació, amb una barricada de contenidors encesos i almenys cinc persones identificades pels Mossos d'Esquadra. Ha estat el desenllaç d'una acció de protesta per la sentència de l'1-O que ha començat congregant unes 300 persones.Cap al final del recorregut, però, moltes d'aquestes persones han marxat i se n'han afegit d'altres, majoritàriament joves amb la cara tapada. Finalment quedaven unes 150 persones, que després d'intentar arribar sense èxit a la plaça Urquinaona per la presència d'un cordó policial, han acabat incendiant els contenidors uns carrers més amunt.Els contenidors incendiats han acabat apagats pels Bombers, però prèviament els veïns de la zona han increpat els manifestants que els han encès, que han fugit perquè en el mateix moment els Mossos d'Esquadra els han començat a perseguir. En aquest punt el que quedava de la manifestació s'ha disgregat. Alguns veïns han baixat al carrer per ajudar a apagar els focs. Aquest grup de manifestants ha arribat a formar mitja dotzena de barricades amb contenidors, tot i que només n'han encès una.Tot plegat després que unes 300 persones hagin respost a la crida dels CDR, que convocaven a Jardinets de Gràcia amb un cartell on es veien tres guàrdies civils i el lema "Que se'n vagin". A l'hora indicada les 500 persones han començat a caminar tallant la Diagonal en sentit Besòs, fins que han arribat a l'altura de Roger de Llúria. Allà han trobat un cordó policial que els ha impedit seguir, de manera que la manifestació ha esdevingut concentració. Cridaven consignes com "Llibertat presos polítics", "Fora les forces d'ocupació" o "1 d'octubre, ni oblit ni perdó".Poc després els concentrats han decidit seguir caminat per la Diagonal i han tombat pel carrer Bruc, on han arribat fins a la cruïlla amb el carrer Mallorca cridant lemes com "Buch dimissió" o "Governi qui governi serem ingovernables".Allà els esperava un altre cordó policial de Mossos d'Esquadra i la manifestació ha coincidit amb una concentració paral·lela que hi havia davant la delegació del govern. Una trentena de persones d'entitats de defensa dels drets humans protestaven per la detenció i internament al CIE d'un migrant.Posteriorment, aquest segon grup ha decidit afegir-se al primer, i ambdós han continuat caminant carrer Bruc avall afegint a les consignes anteriors altres com "La llei d'estrangeria mata gent cada dia" o "Cap persona és il·legal".Un cop han arribat fins a la Gran Via els manifestants han girat en direcció Llobregat fins al carrer Roger de Llúria en direcció a la plaça Urquinaona. En aquest punt hi ha hagut un canvi de manifestants, ja que bona part dels que hi eren han marxat i n'han arribat de nous, majoritàriament joves amb la cara tapada. En total han quedat unes 150 persones.Quan eren a la vora de la plaça Urquinaona, però, un nou cordó policial no els ha deixat avançar. Després d'uns minuts aturats en aquest punt cridant consignes contra la policia han decidit girar cua i agafar el carrer Casp en direcció Besòs, i d'aquí el carrer Bruc novament fins a la Gran Via.Ha estat després quan han muntat mitja dotzena barricades al mateix carrer Bruc entre Gran Via i el carrer Diputació, de les quals n'han encès una. En concret han encès tres contenidors, però han hagut de marxar escridassats per veïns que han baixat a apagar el foc. Aleshores els Mossos han començat a empaitar alguns dels manifestants que intentaven apilar més contenidors per cremar. La policia catalana ha fet almenys quatre identificacions.

