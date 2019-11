Màrius Carol destapa les diferències entre Joan Carles I i Felip VI amb Catalunya

Un excorresponsal de la Casa Real esta semana en @LaFabricaRufian.



A partir de mañana a las 15, @MariusCarol contesta las preguntas de @gabrielrufian. Puedes verlo en nuestro canal de @YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones👇https://t.co/eDR5xPddCK pic.twitter.com/AE4OqvPuRd — La Fábrica (@LaFabricaRufian) November 13, 2019

El director de La Vanguardia, Màrius Carol, revela en una entrevista al canal de Youtube de La Fábrica, del dirigent d'ERC Gabriel Rufián, què li va dir Joan Carles I durant un cafè a la Zarzuela el febrer del 2018. Segons el periodista, el rei emèrit va assegurar que era conscient que el "gran problema que té Espanya és Catalunya" i que, si per ell hagués estat, "hagués tancat Mariano Rajoy i Artur Mas en un despatx" per instar-los a trobar una "solució al problema català"."Deia que s'havia de parlar, que s'havia d'intentar, ser imaginatius. Això en aquest moment, s'ha perdut", afirma Carol. El relat d'aquesta trobada contrasta amb l'actitud de l'actual rei Felip VI i discursos com el del 3-O i d'altres posteriors.Carol també parla d'altres qüestions de la política catalana i espanyola. Pronostica, per exemple, que el líder de Més País, Íñigo Errejón, "acabarà al PSOE" i que Manuel Valls pot "acabar presidint un partit que ara presideix algú altre". Sobre el moviment Tsunami Democràtic, opina que, en democràcia, "la gent té rostre" i que, en aquest cas, la tecnologia "els permet blindar-se". També valora que dona "un punt de tranquil·litat" que, quan Tsunami desconvoca accions com la de l'aeroport, la gent majoritàriament marxa.

