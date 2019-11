Les víctimes del «pilla-pilla» recorden el «terrible» nivell d'exposició que van patir

Les tres víctimes de l'anomenat projecte pilla-pilla han recordat a Granollers aquest dijous davant el jutge el "terrible" nivell d'exposició pública que van patir després de "caure en una trampa planificada" per perseguir homosexuals amb l'excusa de combatre la pederàstia. Laia Serra, advocada de l'acusació popular, després d'agrair i posar en valor l'esforç que han fet per declarar, ha assegurat que les tres declaracions han anat "molt bé" perquè de manera "coherent i rigorosa" han aconseguit transmetre el calvari que van viure no només per la situació "vexatòria" a la que van ser sotmesos, sinó també per la posterior "exposició massiva de la seva intimitat" de la que encara en pateixen les conseqüències. El judici finalitzarà aquest divendres.A banda de les tres víctimes del grup, durant la segona sessió del judici que s'ha celebrat aquest dijous als jutjats de Granollers també han declarat un policia local de les Franqueses del Vallès, dos agents dels Mossos d'Esquadra i Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia.Segons ha explicat Laia Serra al final de la vista, les víctimes, que han declarat rere una mampara, han fet un "gran esforç" per explicar al jutge quines van ser les conseqüències de la "terrible" exposició "massiva i incontrolada" de la seva intimitat que van patir, tant de les seves dades personals com de la seva condició sexual. Unes conseqüències, ha afegit, que encara pateixen perquè els vídeos on se'ls acusava de pederastes encara es poden trobar a la xarxa malgrat l'inici del judici.Joan Guiteras, advocat d'una de les tres víctimes, ha confirmat que les declaracions han anat molt bé i s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat que s'obtingui "una sentència que repari el dany causat". Aquí, ha recordat que aquest cas "suposa un dels atacs més importants contra el col·lectiu homosexual" i que espera que quedi demostrada la vinculació claríssima que hi ha entre el projecte 'pilla-pilla' i determinats grups d'ultradreta com el rus 'Occupy Pedofilya'.Sobre les vinculacions amb grups d'ultradreta i més concretament amb Occupy Pedofilya, en aquest segona jornada del judici ha declarat un agent dels Mossos d'Esquadra especialitzat en grups extremistes que ha assegurat que la visualització de la pàgina de Facebook del grup, tot i que no confirma que hi hagués una relació orgànica entre uns i altres, si que demostra "clares similituds". Entre aquestes, l'agent ha destacat que seguien el mateix modus operandi, que tenien un líder clar i definit, que utilitzaven simbologia nazi i que perseguien homosexuals amb l'excusa de perseguir la pederàstia.Per últim, Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, ha destacat que aquest cas és un dels que més alarma social va generar entre el col·lectiu homosexual per la terrible forma d'atacar a les víctimes i la seva exposició pública. Tant és així, ha afegit, que el cas va arribar a la Comissió d'Igualtat del Parlament.Rodríguez també ha volgut recordar el patiment de les víctimes durant els gairebé dos mesos que els vídeos van estar penjats a les xarxes fent-se virals i afectant greument a la seva vida privada. "Es va actuar amb certa rapidesa, però el patiment d'aquelles setmanes va ser molt gran", ha afegit.El judici finalitzarà aquest divendres amb les pericials d'intel·ligència i la lectura de les conclusions.

