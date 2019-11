«El llenguado», el nou programa de TV3 sobre el català

El Departament de Nous Formats de TV3 estrenarà a principis de l'any vinent a la televisió catalana el programa sobre llengua El llenguado . L'espai el dirigeix Fúlvia Nicolàs i el presenten la cantant Yolanda Sey i l'actor Guillem Albà. Tractarà la qüestió del català amb un to distès i humorístic, amb voluntat de distreure l'espectador i trencar el mite que el català és una llengua difícil, segons indiquen des de la televisió.L'equip encarregat del nou espai, que compta amb l'assessorament lingüístic del filòleg Pau Vidal, acaba de filmar les escenes d'interior aquests dies. Són escenes que es roden dins d'un pis de caire industrial –o 'loft'- que enllaçaran amb les escenes d'exterior.Nicolàs ha explicat aquest dijous que cada episodi es compon de dues parts fixes, en la primera s'investiga un tema relacionat amb el català i en la segona un dels dos presentadors viatja a un territori de parla catalana per fixar-se en el parlar dels seus habitants.En aquesta segona part hi intervindran personatges com Roger Mas, Clara Peya o Anna Torrent, i es visitaran indrets com Andorra, Formentera, el Rosselló, l'Albera, la Marina Baixa, el Segrià, Menorca, el Matarranya o Barcelona.A banda, El llenguado té seccions com El consultori del filòleg en què els parlants truquen en Pau Vidal per exposar-li dubtes lingüístics; El mot merdós, que defineix una paraula que pel que sigui no ha acabat d'agradar als presentadors, o les Optimotes, amb la col·laboració de l'equip de lingüistes de l'Optimot.

