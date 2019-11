VÍDEO Les molt gruixudes paraules del portaveu del grup mixt a Castella i Lleó en presentar una proposta de Vox

Son fascistas, sin medias tintas👇🏻 pic.twitter.com/OtpK70P7dS — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) November 14, 2019

El líder de Podem a Castella i Lleó i portaveu del grup mixt al parlament castellà, Pablo Fernández, es va quedar satisfet en presentar una proposició no de llei de Vox per derogar la llei autonòmica de memòria històrica, que no va dubtar a definir com a "puta basura".Fernández en compareixença el passat divendres, de la qual ell mateix n'ha divulgat el vídeo aquest dijous, va deixar clar que es veia "obligat" a presentar la proposta, per la seva condició de portaveu del grup mixt, i va afegir que només volia expressar-hi una cosa: que la proposició era "una puta basura, una vergonya".

