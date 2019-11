Bosch defensa que Catalunya tingui «veu pròpia» als debats europeus

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha defensat que Catalunya tingui "veu pròpia" a Europa sense "haver de fer escala a Madrid" per anar a Brussel·les o a Estrasburg. Així ho ha afirmat a la presentació aquest dijous el llibre blanc del Pla Europa, impulsat per afirmar la presència i influència de Catalunya a Europa i apropar a la ciutadania al projecte europeu.



En un diàleg amb la periodista experta en comunicació europea Teresa Carreras, el responsable dels afers estrangers del Govern ha desitjat que Barcelona exerceixi "la capitalitat mediterrània d'Europa". Per a això, ha reclamat prendre part en debats incòmodes com ara el dels refugiats.

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i la periodista Teresa Carreras. Foto: Acció Exterior

Davant d'una nodrida representació d'eurodiputats i membres de la societat civil, el conseller ha presentat el Pla Europa com una eina per "respondre a la vocació europeista" del país i ha qualificat aquesta iniciativa, sorgida d'un procés participatiu, com "una reivindicació que apel·la tots els ciutadans de Catalunya, sigui quina sigui la seva orientació política".El conseller ha alertat del "creixement de la intolerància" que plana sobre el projecte europeu i ha advocat per tornar als valors fundacionals de la Unió Europea, que a més d'en la unió econòmica es basa en la pau i la democràcia. A més, Bosch ha demanat augmentar la participació ciutadana en els debats europeus, donant al Parlament Europeu un caràcter "sobirà" perquè no estigui "segrestat pels governs".

Bosch s'ha referit a l'auge de l'euroescepticisme, a les portes del Brexit, ha reivindicat la descentralització dels fons europeus i ha rebatut els qui critiquen el suposat excés d'estructura de la Unió. "La majoria dels estats tenen més personal a l'administració en relació amb els recursos que administren que no la UE", ha explicat, amb la voluntat de negar la idea que "Europa sigui una màquina de malbaratar diners" que defensen alguns corrents polítics.



D'altra banda, el conseller ha advertit que el procés català, "encara que no se'n parli en públic, està present a la Comissió Europea", i ha assegurat que no es tracta d'un "afer intern" d'un estat sinó que interpel·la les institucions europees directament. En aquest sentit, ha lamentat no haver pogut parlar amb el futur alt representant de la Unió per a Afers Exteriors, Josep Borrell. "El vaig trucar i em va dir que no teníem res a parlar", ha relatat.

Mireia Borrell, secretària d'Acció Exterior del Govern. Foto: Acció Exterior

Mireia Borrell, secretària d'Acció Exterior, ha explicat algunes de les propostes que recull el document per revifar la part política de la Unió Europea, com ara reforçar el rol del Parlament Europeu o impulsar els debats sobre l'ampliació interna de la Unió Europea, per mirar com encaixarien dins de la Unió Europea nous estats que poguessin néixer.



El llibre blanc inclou propostes com ara que una part del subsidi europeu sigui finançat a nivell comunitari; mentre que pel que fa al pressupost es recomana incrementar el pressupost europeu en partides socials, de veïnatge i d'ajuda al desenvolupament, descentralitzant els fons europeus cap als ens locals i regionals.

Pel que fa a les polítiques de veïnatge, el Govern advoca per "posar la societat civil de la Mediterrània al centre"; mentre que sobre els reptes globals, el cinquè eix del document, l'Executiu planteja que s'alineen els objectius de la UE amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb especial atenció al canvi climàtic."Apostem per una Europa molt més descentralitzada, on el principi de subsidiarietat s'apliqui de forma efectiva, d'acord amb el principi democràtic, i que reconegui ens més enllà dels estats nació", ha resumit Borrell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor