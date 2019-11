Puigdemont, sobre l'acord PSOE-Podem i les condicions d'ERC: «M'enxampa molt lluny»

L'expresident Carles Puigdemont ha evitat aquest dijous valorar l'acord per a un govern de coalició entre PSOE i Unides Podem a l'Estat, o la proposta d'ERC de crear una taula de partits extraparlamentària amb l'argument que tot plegat l'"enxampa molt lluny".Puigdemont ha rebut a la seva residència de Waterloo (Bèlgica) representants del moviment independentista català a França en relació a l'obertura d'una delegació del Consell de la República a Perpinyà , per reivindicar la Catalunya Nord.En ser preguntat per la seva opinió sobre l'acord aconseguit entre el president en funcions, Pedro Sánchez, i Pablo Iglesias, Puigdemont s'ha limitat a respondre amb un breu "m'enxampa molt lluny".A la mateixa fórmula ha recorregut com a única resposta quan li han preguntat per la proposta d'ERC o per les informacions publicades per mitjans catalans segons les quals Víctor Terradellas, president de la fundació Catmon -afí a l'antiga Convergència-, manejava informació ideològica i personal de tots els comandaments dels Mossos d'Esquadra.

