El Consell per la República obre una delegació a Perpinyà per poder «actuar» a la Catalunya Nord

El nostre primer tuit és per dir que ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble i de la República Catalana. pic.twitter.com/tTK45OvuLN — Consell per la República Cat Nord (@ConsellNord) November 14, 2019

El Consell per la República ha obert una delegació a Perpinyà per poder "actuar" a la Catalunya del Nord. La presidenta d'aquesta seu, Júlia Taurinyà, ha signat aquest dijous a Waterloo un protocol de col·laboració amb la plataforma independentista presidida per l'expresident Carles Puigdemont.En declaracions als mitjans, Taurinyà ha assegurat que a la Catalunya del Nord volen ser "actors de la futura República" catalana. "La solidaritat amb els presos i exiliats ha pujat i el suport des de molts àmbits és molt fort", ha remarcat.Per la seva banda, l'exconseller Toni Comín ha destacat el "lideratge molt viu" a la Catalunya del Nord i la seva "aportació imprescindible" al moviment independentista. També ha agraït el "suport logístic al Principat", per exemple, en el tall de l'autopista a la Jonquera i el Pertús."Esperem que amb aquest peu a la Catalunya del Nord el Consell per la República tingui possibilitat d'acció política", ha reblat.

