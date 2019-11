Els taxis de Barcelona tenen el preu per quilòmetre diürn més car de tot l'Estat

Barcelona és la ciutat que té el preu del quilòmetre diürn més alt de tot l'Estat, mentre que Tarragona és el lloc on més car surt agafar un taxi. Aquest són alguns dels resultats de l'últim estudi realitzat per Facua, i que situa les quatre capitals catalanes dins del rànquing de les ciutats amb les tarifes de taxi més altes a tot Espanya.Darrera de Tarragona, anirien Sant Sebastià i Vitòria, mentre que Lleida se situa en quart lloc , Girona en setè lloc i Barcelona en onzè lloc pel que fa a les tarifes. Pel que fa les ciutats més barates, s'hi trobarien Las Palmas, Gran Canària i Ceuta. Per arribar a aquestes conclusions, Facua ha fet la simulació de nou trajectes diferents a cada ciutat d'acord amb les tarifes vigents, amb recorreguts de dia de nit; d'un, cinc i deu quilòmetres, i de dia i de nit durant dies laborables i en cap de setmana.Si Barcelona és el lloc on surt més car el quilòmetre en horari diürn, en el cas de l'horari nocturn comparteix posició amb Pontevedra. Pel que fa al preu de la la carrera mínima en horari diürn ha pujat un 2,4% a Lleida i un 2,7% a Barcelona. De fet, la capital de Ponent (4,61 euros) també és una de les que té la carrera mínima més cara, només superada per Sant Sebastià, i en canvi la capital catalana (2,20 euros) és on és més barata juntament amb Lugo, Ourense i Pontevedra.D'altra banda, l'associació de consumidors ha observat que s'han pujat tarifes en 30 ciutats de les 51 analitzades, amb una mitjana d'un 1,6%. En aquest cas, només Barcelona i Lleida es troben entre les ciutats catalanes on més augmenten les tarifes, amb un 4,1% i un 2,6%, respectivament, mentre que a Girona la pujada va ser d'un 2% i a Tarragona es van mantenir com al 2018.

Estudi de Facua sobre els preus del taxi by naciodigital on Scribd

