El PDECat sosté que la declaració de Pedralbes seria un «primer pas» per a la investidura de Sánchez

El PDECat defensa que la declaració de Pedralbes -del desembre de 2018- pot ser un "primer pas" per a la investidura de Pedro Sánchez. Fonts del partit han explicat a l'ACN que continuen oberts al diàleg i a qualsevol fórmula que permeti un "acostament real" entre el Govern i la Moncloa. Així doncs, el PDECat situa l'escenari de Pedralbes com a punt de partida per apropar els dos executius, de cara a la investidura del líder del PSOE, després del preacord amb Unides Podem. D'altra banda, el partit que presideix David Bonvehí tanca files amb Laura Borràs i confia en les gestions i decisions de JxCat al Congrés. El PDECat secunda el lema de la campanya del 10-N de no donar suport a Sánchez "a canvi de res", mentre hi hagi presos i "exiliats", segons afegeixes les mateixes fonts.La posició actual del PDECat contrasta amb la que tenia després del 28-A. Quan Borràs mantenia el seu 'no' a Sánchez, l'entorn de Bonvehí en reclamava l'abstenció. El president del Govern, Quim Torra, la direcció de JxCat i altres actors com la JNC apostaven aleshores pel rebuig al candidat socialista. Però diferents càrrecs locals i comarcals del PDEcat van mostrar el seu enuig cap a Torra -perquè donava per fet el "no" de JxCat a Sánchez. Alhora, demanaven l'abstenció de JxCat per obrir un procés de diàleg posterior. Ara, però, el PDECat tanca files amb Borràs i els diputats electes al Congrés.Després del 28-A els presos també van ser focus d'atenció a l'hora de decidir el vot a la investidura. En una carta a la direcció de JxCat, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull van demanar l'abstenció de la formació. Finalment els tres dirigents empresonats a Lledoners van virar i acceptar el 'no' al president espanyol en funcions, posició que sempre ha defensat Borràs. Sànchez, Turull, Rull i Quim Forn -que havien de ser caps de llista abans de quedar inhabilitats pel Suprem- no han fet arribar cap indicació a JxCat, per ara.

