Els partits posen preu a la investidura de Sánchez

Gabriel Rufián, al míting final de campanya a Terrassa Foto: Marc Puig

Els republicans reclamen al PSOE "abandonar la via repressiva per afrontar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat". En concret, el grup encapçalat per Gabriel Rufián exigeix al govern espanyol que torni a la mesa de diàleg que hi havia fa tot just un any en la cimera de Pedralbes , reconeixent així que existeix un conflicte polític. De moment, en no veure garantit el diàleg, ERC votarà "no" a la investidura, si bé el grup de Rufián i els socialistes s'han emplaçat a seguir negociant