Puig demana als partits que facilitin al investidura de Sánchez

El president e la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apel·lat a la "corresponsabilitat" de totes les formacions perquè s'investeixi a Pedro Sánchez en cas de no haver-hi cap alternativa a la proposta. Així, ha demanat "facilitar que aquest govern pugui començar a funcionar", referint-se al preacord signat aquest dilluns entre el PSOE i Unides Podem.En una atenció als mitjans, Puig ha explica que s'ha iniciat el diàleg amb tots els grups que "puguin ajudar" a que hi hagi un govern perquè més enllà del preacord "es necessita la col·laboració d'altres perquè surti la investidura, no necessàriament per acorda un programa de govern", ha matisat.Així, ha expressat que des del punt de vista del País Valencià, el principi d'acord que s'ha aconseguit és "positiu" ja que "aposta per l'Estat autonòmic i el seu aprofundiment, per les polítiques socials, i el primer punt és el treball".

