La justícia escocesa deixa en llibertat Ponsatí sense retirar-li el passaport

El jutge d'Edimburg ha deixat lliure a l'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, i no li ha retirat el passaport perquè no veu risc de fuga. A més, el jutge ha fixat pel proper 12 de desembre la primera vista preliminar per començar a analitzar l'euroordre emesa per Pablo Llarena, que reclama l'extradició de Ponsatí per un delicte de sedició. Ponsatí s'ha entregat a la policia d'Edimburg aquest dijous al matí, i posteriorment ha aparegut davant del jutge, que l'ha alliberat.L'exconsellera actualment treballa com a professora a la universitat escocesa de St Andrews. El seu advocat, Aamer Anwar, ha explicat que la sedició és un delicte "del segle XVI" que a Escòcia "es va abolir fa temps". En una breu compareixença a les portes dels jutjats, Anwar ha destacat que l'euroordre està "plena de contradiccions i errors" i acusa a Ponsatí "de tot, però no dona detalls ni exemples de cap suposat crim".L'advocat ha assegurat que "si algú ha d'estar davant dels tribunals" són les autoritats espanyoles, que considera que "assalten el dret a vot i els drets fonamentals, com el de l'autodeterminació". "Les autoritats espanyoles abusen de l'euroordre", ha afirmat Anwar, afegint que defensarà Ponastí del que és una "revenja motivada políticament".El lletrat escocès també ha assegurat que, si és extraditada a Espanya, Ponsatí no tindrà un judici just, sinó que serà part d'un "espectacle" i no se li garantiran els drets. A més, Anwar ha afirmat que el sistema legal escocès no s'ha de deixar "doblegar" per "amenaces" de l'Estat espanyol i de partits com Vox, i que la decisió sobre l'extradició s'ha de prendre en base a la llei.

