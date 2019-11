✊ Quan participis a concentracions, quan et manifestis, quan et mobilitzis per les causes que defenses... Els teus drets lingüístics sempre són vigents!



📢 Si interactues amb la policia, si estàs involucrat en identificacions, escorcolls i detencions, recorda els teus drets! 👇 pic.twitter.com/KwLUN4OHh4 — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) November 14, 2019

Després de les detencions que hi ha hagut aquestes setmanes en el marc de les protestes per la sentència de l'1-O, la Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una campanya per recordar als manifestants quins són els seus drets lingüístics.Adreçar-se a la policia en català, signar qualsevol tipus de documentació de l'administració o bé exigir poder prestar declaració amb la llengua pròpia són alguns dels drets als que es poden acollir les persones en cas de detenció.De fet, l'organització destaca que fins i tot, en cas d'haver d'anar davant d'un tribunal a Madrid, continua prevalent el dret d'expressar-se en català.Això és aplicable tant als casos de detenció, com identificacions, escorcolls o simples relacions amb els agents de policia.

