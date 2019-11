Oli, conserves i llet: l'objectiu del Gran Recapte d'Aliments que se celebrarà el 22 i 23 de novembre

Els quatre Banc dels Aliments de Catalunya celebraran el 22 i 23 de novembre l'onzena edició del Gran Recapte d'Aliments. L'objectiu d'aquest any és aconseguir donacions fonamentalment de tres aliments bàsics de llarga durada, oli, conserves de peix i verdures, i llet, que les entitats no aconsegueixen a través de l'aprofitament alimentari.Fins al moment, s'han registrat un 68% dels 28.000 voluntaris que calen per portar a terme aquesta iniciativa solidària, de manera que en falten 9.000. L'any passat, es van recollir 4.452.000 quilos d'aliments. Els aliments recollits, juntament amb els provinents per l'aprofitament alimentari, ajudaran a les 196.000 persones ateses pels bancs dels aliments en aquests moments.La presidenta de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Roser Brutau, i el director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, han apel·lat a "la solidaritat, anònima però massiva, de milers de ciutadans que es comprometen amb els objectius de la campanya", i han recordat "la importància del Gran Recapte per donar visibilitat a la cronificació de la pobresa en el nostre entorn".L'onzena edició inclou com a novetat la posada en marxa d'una campanya de recollida als mercats municipals de Barcelona de producte d'alt valor proteínic fresc i refrigerat a través de l'adquisició de tiquets per un valor de 3 euros a les parades. L'import d'aquests tiquets permetrà a les entitats d'iniciativa social properes als mercats productes com peix, ous o carn. Aquesta acció es farà als mercats del Carmel, Horta, la Mercè, l'Estrella i l'Abaceria.Enguany també es posarà en marxa una prova pilot per substituir els tradicions contenidors de cartró on es recullen els aliments per sacs de tela reutilitzables.

